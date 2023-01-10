Правительство озаботилось мониторингом социальной защищенности силовиков

Правительство внесло 10 января на рассмотрение Государственной думы законопроект о проведении ежегодного мониторинга социальной защищенности силовиков. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Инициатива предполагает наделение таких структур, как МВД, ФСИН, МЧС, Росгвардия, Следственный комитет и прочих полномочиями по проведению ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения действующих и бывших сотрудников этих ведомств, а также членов их семей. Порядок проведения мероприятий, согласно законопроекту, определяется правительством страны.

"Принятие законопроекта позволит организовать мониторинг как государственную систему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников, граждан, уволенных со службы, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, с целью выработки предложений по усилению социальной защиты указанных лиц", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По планам кабинета министров, вступление в силу документа намечено на 1 января 2024 года.