Медведев напомнил о "специальном уголовном наказании" за срывы сроков при выполнении гособоронзаказа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побывал на бронетанковом ремонтном заводе в Петербурге, передаёт РИА Новости. В ходе осмотра производимой предприятием продукции он заявил о необходимости ужесточения наказания за срыв сроков выполнения контрактов по гособоронзаказу.

"Ну и в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ. Это новые нормы, они ещё не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять", - констатировал Медведев.

Следует напомнить, что 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовное наказание на срок до 10 лет тюрьмы за нарушение условий выполнения госзаказа в оборонной сфере. В случае отказа или уклонения от обязательного заключения контракта гособоронзаказа уже определившимся на конкурсе подрядчиком либо поставщиком, ему может грозить до 8 лет колонии. Избежать суда можно при добровольном устранении всех нарушений.