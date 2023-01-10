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Новости 19:41

Бастрыкин остался недоволен подчиненными за отсутствие реакции на отключения тепла зимой

фото ЗакС политика Бастрыкин остался недоволен подчиненными за отсутствие реакции на отключения тепла зимой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал действия сотрудников ведомства, не возбуждающих уголовные дела по факту отключений электроэнергии и отопления, сообщила 10 января пресс-служба ведомства. Своим мнением глава СК поделился в ходе совещания с подчиненными.

Как уточнили в Следкоме, отключения электричества и отопления в период холодов и отсутствие коммуникаций стали одной из тем, с которыми граждане обращаются к Бастрыкину в соцсетях. В частности, с подобной проблемой столкнулись жители Липецкой области, Башкирии, а также Всеволожска в Ленобласти. Заслушав доклады руководителей региональных управлений, глава ведомства остался недоволен их работой, поведали в пресс-службе.

"Люди замерзают, над гражданами издеваются, а вы так спокойно к этому относитесь, не возбуждаете уголовные дела, находите основания, чтобы даже проверку не проводить", — обратился Бастрыкин к подчиненным.

По фактам, изложенным в жалобах, назначены служебные проверки.

Ранее днем пресс-служба СК сообщала о проведении процессуальной проверки в связи с обращением жительницы Всеволожска, обитающей в многоквартирном барачном доме без водопровода, канализации и газоснабжения. По словам обратившейся, в здании проживают и другие люди, в том числе инвалиды. "Обращения в органы местного самоуправления по данному поводу результата не принесли", — уточнили в ведомстве. Бастрыкин распорядился представить доклад по результатам проверки, а также сообщить о принятых в связи с ней мерах.


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