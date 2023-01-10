Бастрыкин остался недоволен подчиненными за отсутствие реакции на отключения тепла зимой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал действия сотрудников ведомства, не возбуждающих уголовные дела по факту отключений электроэнергии и отопления, сообщила 10 января пресс-служба ведомства. Своим мнением глава СК поделился в ходе совещания с подчиненными.

Как уточнили в Следкоме, отключения электричества и отопления в период холодов и отсутствие коммуникаций стали одной из тем, с которыми граждане обращаются к Бастрыкину в соцсетях. В частности, с подобной проблемой столкнулись жители Липецкой области, Башкирии, а также Всеволожска в Ленобласти. Заслушав доклады руководителей региональных управлений, глава ведомства остался недоволен их работой, поведали в пресс-службе.

"Люди замерзают, над гражданами издеваются, а вы так спокойно к этому относитесь, не возбуждаете уголовные дела, находите основания, чтобы даже проверку не проводить", — обратился Бастрыкин к подчиненным.

По фактам, изложенным в жалобах, назначены служебные проверки.

Ранее днем пресс-служба СК сообщала о проведении процессуальной проверки в связи с обращением жительницы Всеволожска, обитающей в многоквартирном барачном доме без водопровода, канализации и газоснабжения. По словам обратившейся, в здании проживают и другие люди, в том числе инвалиды. "Обращения в органы местного самоуправления по данному поводу результата не принесли", — уточнили в ведомстве. Бастрыкин распорядился представить доклад по результатам проверки, а также сообщить о принятых в связи с ней мерах.