Смольный готовит ежемесячные выплаты для народных артистов

На сайте Смольного 10 января опубликовали проект закона о ежемесячных выплатах для "народных" деятелей культуры. Помимо артистов, дополнительные меры поддержки в размере 30 тысяч рублей получат художники, учителя и архитекторы, следует из опубликованной поправки в Социальный кодекс города.

Идею расширить перечень лиц, которым положены выплаты, обсуждали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский на прошлой неделе во время встречи с деятелями культуры.

Кроме наличия статуса "народного", для получения выплат нужно проживать в Петербурге не менее 10 лет и получать пенсию, либо достичь возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно). На дополнительные меры поддержки не смогут рассчитывать те, кто выехал за границу на ПМЖ. Изменения начнут действовать в 2023 году, если городской парламент поддержит инициативу.

Сейчас в Петербурге проживает около 130 человек, имеющих статус народных артистов.

Документ подготовлен комитетом по культуре. Ответственным за выполнение постановления назначен вице-губернатор Борис Пиотровский.