Глава Кузбасса лишил Максима Галкина* всех региональных наград

Руководитель Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление, согласно которому артист Максим Галкин* лишается всех региональных наград ввиду "совершения поступка, порочащего его как награждённого". Документ доступен на сайте правительства Кузбасса.

Подписанное Цивилёвым постановление лишает Галкина* ордена Почёта Кузбасса и медали "За веру и добро". Первый ему вручили в 2013 году, вторую — в 2014-м.

Отметим, что лишить артиста всех наград попросил совет ветеранов Кемеровской области.

"В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград", - сообщается в Telegram-канале Цивилёва.

Максим Глакин* и его супруга, народная артистка РСФСР Алла Пугачёва ранее уехали из России. За границей юморист критически отзывается о военной спецоперации.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить / YouTube (скриншот)