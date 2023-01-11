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В среду убирать петербургские улицы вышли более 900 дворников и машин

фото ЗакС политика В среду убирать петербургские улицы вышли более 900 дворников и машин

В течение среды, 11 января, убирать петербургские улицы будут 910 единиц спецтехники, а также 903 работника ручного труда, известили в комитете по благоустройству города.

В Северную столицу пришёл циклон, который принёс с собой потепление. Сегодня ожидается облачная погода с минимальными осадками. Температура пока что будет держаться на отметке 0…-2 градуса.

В случае, если граждане имеют какие-либо замечания по уборке, комблаг советует обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефону (812) 314-60-13.

Днём ранее МЧС оповещала петербуржцев об ухудшении погоды в городе в среду.


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