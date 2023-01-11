В 2022 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 1414 домов

В прошлом году в городе на Неве ввели в эксплуатацию 3,46 млн квадратных метров жилья: 306 мноквартирных домов и 1152 объекта индивидуального жилищного строительства на 70 206 квартир. Отчёт приводит пресс-служба Смольного.

Петербургу удалось перевыполнить норматив, который в начале 2022 года установил для города Минстрой, отметил градоначальник Александр Беглов.

В лидерах по вводу нового жилья – Приморский район. Там сдали 60 домов на 23 758 квартир.

Вторую позицию занимает Выборгский район: 35 домов площадью 694 тысячи кв. метров (14 309 квартир). Третье место за Московским районом: 15 домов на 278 тысяч кв. метров (5 992 квартиры).

"Петербург сохраняет высокие темпы жилищного строительства все последние годы. Это показатель устойчивости не только строительного комплекса, но и всей экономики города", – подчеркнул Беглов.

Резюмируя, Беглов напомнил о новых правилах, установленных городом для застройщиков: новые разрешения на строительство власти выдают только при условии возведения социальных объектов.