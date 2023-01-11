В течение недели живущим в Ленобласти блокадникам выплатят по 10 тысяч рублей

По случаю 80-летия прорыва блокады жителям Ленобласти, пережившим это событие в городе, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Получателям не нужно будет писать заявлений, деньги им переведут автоматически до 18 января. Всего на эти выплаты чиновники направили из бюджета 28,9 млн рублей.

Прорыв блокады, ставший результатом операции "Искра", отмечают 18 января. Петербургским блокадникам тоже перечислят по 10 тысяч рублей к юбилейной дате.