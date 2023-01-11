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Новости 11:58

Росздравнадзор предупредил о возможном дефиците лекарств в аптеках из-за проблем с логистикой

фото ЗакС политика Росздравнадзор предупредил о возможном дефиците лекарств в аптеках из-за проблем с логистикой

Российские аптеки могут испытывать нехватку ряда препаратов: это обусловлено проблемами с логистикой, а также ввиду задержек поставок из-за границы, известили в Росздравнадзоре в среду, 11 января.

Также на ряд лекарств наблюдается повышенный спрос.

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", — указывается в послании ведомства.

При этом в Росздравнадзоре поспешили успокоить граждан, заявив, что проблема носит временный характер: дистрибьюторы стараются ускорить темпы поставок и ищут новые логистические цепочки.

Федеральная служба также призывает россиян не рисковать своим здоровьем и не покупать лекарства с рук.


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