Сквер у школы на проспекте Науки начали обносить забором

Рабочие начали устанавливать строительный забор по периметру сквера на проспекте Науки, сообщила ЗАКС.Ру депутат МО "Гражданка" Анастасия Лапшанганская утром 11 января. На этом месте планируется построить здание налоговой службы. В скором времени на участке могут вырубить более 100 деревьев.

- Сейчас они ставят забор и говорят, что у них других активных действий на сегодня и ближайшие дни не планируется. Такая процедура. Сначала забор. Там буквально в десяти метрах от школы все это происходит, - сказала депутат.

Лапшанганская отметила, что по закону рабочие могут начать вырубку деревьев только через пять дней после установки забора и паспорта объекта. Всего на участке дендрологи насчитали 119 деревьев.

Местные жители уверены, что здание в непосредственной близости от школы лишит учащихся солнечного света, что, по их мнению, может негативно сказаться на учебном процессе. Кроме того, по словам активистов, возраст деревьев в сквере может достигать полувека. Ранее совет депутатов МО "Гражданка" решил обратиться в ФНС с предложением выбрать другой участок для строительства. В конце декабря мундепам пришел ответ, в котором налоговики отказались искать альтернативные площадки.

- По какой-то неизвестной причине налоговая цепляется именно за этот участок на проспекте Науки, невзирая на протесты родителей учащихся школы, невзирая на то, что там вообще-то не самое удобное место. Там дело не только в деревьях. Под этим сквером огромное количество магистральных коммуникаций, которые надо переносить. Невозможно построить здание на магистральной трубе, - заявил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов ЗАКС.Ру.

На противников строительства также обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ноябре он поручил петербургскому СК подготовить доклад о ситуации. Депутат Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что региональное отделение ведомства не сообщало депутатам об итогах проверки.

Сейчас Куйбышевский районный суд Петербурга рассматривает иск инициативной группы граждан, которые намерены добиться признания незаконности разрешения на строительство. В ходе заседания истцы ходатайствовали о введении обеспечительных мер, но суд отказал. Следующее заседание назначено на 23 января.

Константин Леньков, фото Анастасии Лапшанганской