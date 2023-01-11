Памятник природы "Бухта Желтая" появится в Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти создадут новую, 49-ю по счету особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Бухта Желтая", о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В ближайшее время для любителей природы благоустроят экотропы и площадки для наблюдений.

Место примечательно тем, что здесь останавливаются водоплавающие и околоводные птицы. На побережье Финского залива особый режим охраны действует на 613 га.

В комитете по природным ресурсам, как уточняет ТАСС, рассчитывают наделить территорию новым статусом до конца января.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко