С начала года петербуржцы видели солнце на протяжении двух часов

С начала нового года солнце показалось на глаза жителям Петербурга всего на два часа, известил у себя в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно его прогнозами, 12 января в Северной столице будет идти красивый снегопад, обусловленный приходом очередного атмосферного фронта.

Кроме того, отметил Колесов, первая декада 2023 года отличается значительными температурными качелями: от экстремально тёплой погоды на Новый год до крепких морозов спустя несколько дней.

В среду в Петербурге солнца ожидать не следует. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах возможна гололедица.