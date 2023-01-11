Песков назвал "информационной диверсией" слухи о закрытии границы для мужчин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в социальных сетях сведения о том, что для подлежащих частичной мобилизации россиян в начале недели якобы закрыли выезд.

"Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", - приводит его ответ журналистам РИА "Новости".

На ложный характер появившихся слухов указал и юрист Павел Чиков.

"Если бы границы закрылись, об этом сразу стало бы известно", - написал он в своем Telegram-канале.

В опровергнутых Песковым сообщениях говорилось о том, что якобы существует приказ ФСБ, закрывающий границу для мужчин из мобилизационных списков с 9 января.