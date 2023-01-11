Мобилизованный Александр Лешков получил 5,5 лет строгого режима за оскорбление и толчок офицера

Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков приговором Одинцовского гарнизонного военного суда в Подмосковье получил 5,5 лет колонии строгого режима за неподобающее отношение к офицеру, информирует ТАСС. Инцидент произошёл в парке "Патриот".

Лешкову инкриминировали нанесение побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК).

Конфликт между участниками разбирательства произошёл 13 ноября во время проведения строевого смотра в "Патриоте". В материалах дела говорится, что рядовой Лешков "в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов" обратил внимание офицера на недостаточное материальное обеспечение мобилизованных. В процессе дискуссии он якобы намеренно выдул сигаретный дым в лицо подполковника Дениса Мазанова. Военный отстранил недовольного рядового рукой, после чего тот, как говорится в материалах дела, ударил Мазанова кулаком в грудь. При этом на распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как Лешков только толкает офицера.