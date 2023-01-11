У метро "Шушары" открыли перехватывающую парковку

Возле станции петербургского метрополитена "Шушары" появилась новая перехватывающая автопарковка, информирует пресс-служба Смольного. Она расположилась по соседству с выездами на КАД и Софийскую улицу.

По словам градоначальника Северной столицы Александра Беглов, о подобной стоянке просили жители Пушкинского и Колпинского районов. Перед этим в соцсетях был проведён опрос о необходимости обустройства паркинга.

Новая парковочная зона рассчитана на 187 автомобилей. К строительству стоянки приступили осенью прошлого года.

Водители смогут на безвозмездной основе воспользоваться сервисом при условии, что они осуществят не менее двух поездок по "Подорожнику". В остальных случаях плата составит 25 рублей за каждый час.

Беглов напомнил, что на данный момент в городе действуют двадцать перехватывающих парковок.