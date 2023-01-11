"Ну чего вы дурака-то валяете?": Путин дал месяц на заключение контрактов с авиапроизводителями

В ходе совещания с членами правительства 11 января президент Владимир Путин остался недоволен темпами заключения контрактов с производителями гражданской и военной авиатехники. Со своей стороны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил, что "все сверстано" и работа в этом направлении продвигается по графику. Ответ чиновника Путина не устроил.

"Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас - все сверстано", - приводит его речь "Интерфакс".

Мантуров пообещал справиться за три месяца, однако президент поторопил его.

"Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем?", - задался вопросом Путин.

Президент заявил, что на заключение контрактов с предприятиями у министерства есть только один месяц.