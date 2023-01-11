Сотрудники МЧС выезжали тушить задымивший троллейбус в Петербурге

Сотрудников МЧС привлекали к тушению пассажирского троллейбуса, который ходит по маршруту в Калининском районе Петербурга, информирует пресс-служба ведомства.

Возгорание транспортного средства произошло в районе трёх часов дня на улице Руставели, 21. По состоянию на 15:36 горение было ликвидировано.

В свою очередь в ГУП "Горэлектротранс" в разговоре с "Фонтанкой" сообщили, что троллейбус не загорелся, а задымился. В момент ЧП в салоне находились два пассажира. Эвакуироваться им помог водитель ТС, который и вызвал спасателей.