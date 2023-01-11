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Новости 17:03

В Петербурге по коррупционному делу задержали сотрудника ЖКС

фото ЗакС политика В Петербурге по коррупционному делу задержали сотрудника ЖКС

Начальник участка по экплуатации и обслуживанию одного из петербургских жилкомсервисов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК), о чем сообщает региональное управление Следственного комитета.

Силовики считают, что 38-летний задержанный использовал в преступных целях информацию о том, что помещение в многоэтажке Красносельского района незаконно занято индивидуальным предпринимателем. За непринятие мер он требовал от бизнесмена, организовавшего в помещении точку общепита, ежемесячное коррупционное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Таких взяток он получил как минимум три, при получении последней его взяли с поличным на рабочем месте в ЖКС.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.


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