Командующим Объединенной группировкой войск стал Валерий Герасимов

Минобороны объявило о кадровых перестановках в командовании Объединенной группировки войск, действующей в зоне специальной военной операции.

Вместо Сергея Суровикина группировку возглавил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Решение об этом принял министр обороны Сергей Шойгу. Суровикин продержался на своей должности три месяца. Согласно новейшему решению профильного министра, он с 11 января стал заместителем Герасимова.

В сообщении ведомства утверждается, что перестановки призваны повысить "качество всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)".

фото: kremlin.ru