Первая неделя 2023 года ознаменовалась ускорившейся инфляцией

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке за первую неделю 2023 года (с 1 по 9 января). Товары и услуги всех типов подорожали за эти девять дней на 0,24% (в конце декабря недельный рост был отмечен на уровне 0,12%).

Наиболее заметный рост в розничной цене в очередной раз показала сезонная продукция: огурцы (+13,01%), помидоры (+12,87%), морковь (+6,7%), лук (+6,25%), свекла (+5,4%). Из-за изменившихся с нового года акцизов подорожала также водка (+0,53%). Напротив, наиболее заметно подешевели с 1 января гречка (-1,44%), рис (-0,76%), черный чай (-0,51%), сахар (-0,4%), консервы овощные для детского питания (-0,27%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубная паста (+0,5%), дизельное топливо (+0,49%), женские колготки (+0,47%), сигареты (+0,39%), прокладки (+0,34%), детские подгузники (+0,28%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 11,65%, а продовольственная — 10,37%.