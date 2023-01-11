На бесплатные лекарства от коронавируса для петербуржцев ушло еще почти 100 млн рублей

Смольный направил дополнительные 98,5 млн рублей на покупку лекарств против коронавирусной инфекции. Деньги выделили из резервного фонда городского правительства. Губернатор Александр Беглов, объясняя это решение, подчеркнул, что в сегодняшних реалиях подавляющее большинство пациентов с COVID-19 борются с ним в домашних условиях.

"Они нуждаются в лекарствах, и город готов предоставить их бесплатно", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Закупленные медикаменты уже имеются в распоряжении города и готовы к выдаче нуждающимся. В частности, речь идет о противовирусных, противовоспалительных и антикоагулянтных препаратах.

По последним данным, из 4911 петербуржцев, инфицированных коронавирусом, 4249 лечатся амбулаторно.