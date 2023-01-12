Суд в Петербурге условно наказал обидчика сотрудницы полиции

Дзержинский суд Петербурга 12 января огласил приговор Мансуру Абдылхаисиеву по делу о применении к сотруднице полиции насилия, не представляющего опасности здоровью или жизни (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Послуживший причиной возбуждения дела инцидент произошел на Конюшенной площади более двух лет назад. Как установил суд, вечером 7 августа 2020 года Абдылхаисиев попал в поле зрения инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Центральному району. Последняя потребовала от него предъявить документы, но встретила отказ.

На требование проследовать в отделение полиции гражданин применил к правоохранительнице силу, ударив ее по левой руке и вывернув ей правую руку, чем "причинил потерпевшей физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей (болезненного отека)", следует из сообщения судебной пресс-службы. Нанесенное повреждение было расценено как неопасное здоровью.

Абдылхаисиев вину признавать отказался. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью один год.