Суд запретил складировать отходы рядом с аэропортом Пулково

Активисты из экодвижения "Зеленый фронт" совместно с природоохранной прокуратурой добились судебного запрета на размещение мусора в непосредственной близости от аэропорта Пулково, по адресу Штурманская улица, 7 к. 3.

Как сообщает пресс-служба контрольного ведомства, ответчик в лице компании "Мехуборка СПб" производил различные действия с отходами в отсутствие надлежащей лицензии. При этом несанкционированная свалка рядом с аэропортом привлекала птиц, что создавало дополнительную опасность для самолетов.

Компании запретили работать с отходами без получения специального разрешения.