Милонов призвал Минкульт внедрить в городах принцип "рекламного единообразия"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к проблеме "замусоренности" российских городов пестрой и кричащей рекламой, которая вредит, по его мнению, историческому облику улиц. Наоборот, положительным примером ему представляется Рыбинск, где наружная реклама размещается в едином стиле, напоминающем дореволюционный. Такой подход, считает единоросс, более уместен и даже дополняет исторические виды.

Милонов предложил министру культуры Ольге Любимовой разработать стилистические и дизайнерские рекомендации для нескольких мегаполисов, включая Петербург, с тем, чтобы реклама лучше соответствовала городской среде.

"А чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на частный капитал и бизнес, следует внедрить принцип "переходного периода" (не менее 3 лет), в рамках которого старые вывески будут заменены на новые", - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Милонова, реализация его инициативы положительно скажется на внутреннем туризме и воспитает эстетическое чувство у соотечественников.