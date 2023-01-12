Петербуржцы смогут купить препарат "Анастрозол" с конца января

Вице-спикер петербургского парламента Марина Шишкина поделилась с общественностью информацией, полученной от комитета по здравоохранению и касающейся противоопухолевого лекарства "Анастрозол".

Депутату пожаловались на отсутствие этого жизненно важного препарата в льготных отделах городских аптек как минимум с ноября. В своем ответе чиновники обещают, что "Анастразол" появится в продаже после 20 января.

Более того, комздрав ранее обратился в комитет по финансов с заявкой на дополнительное финансирование для закупки льготных противоонкологических препаратов. Сообщается, что запрос удовлетворили и что дополнительные деньги пойдут по назначению.