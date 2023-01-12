Шишлов попросил Беглова содействовать обустройству парковок у онкоцентров в Песочном

Глава фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой содействовать строительству парковок у трех медицинских учреждений для лечения онкобольных в Песочном, передает пресс-служба регионального отделения партии 12 января.

Речь идет о федеральных НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова и Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, а также о подчиненном Петербургу клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи, связанных с онкологией. Медцентры лечат пациентов из Петербурга и всей Ленобласти, при этом припарковать машину перед учреждениями "практически невозможно", заявили в "Яблоке".

В партии напомнили, что Беглов распорядился о строительстве двух автостоянок еще в начале 2021 года, первая из которых должна была располагаться близ самих учреждений, а вторая представлять собой многоэтажный паркинг на Ленинградской улице. Однако работы с тех пор так и не начались и даже не был объявлен конкурс на их проведение, напомнил градоначальнику Шишлов.

В первом случае требуется выведение земельного участка из перечня зеленых насаждений общего пользования. Во втором случае работам мешает попадание в границы участка проектируемых ОАО "РЖД" откосов железнодорожного пути.

Шишлов попросил Беглова вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять меры для скорейшего строительства парковок для пациентов и персонала онкологических центров.