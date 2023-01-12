Администрация Невского района проиграла суд и не смогла выселить проблемного жильца

Невский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска районной администрации, которая хотела обязать хозяйку одной из комнат в коммунальной квартире продать недвижимость на публичных торгах.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, поводом для иска послужили жалобы других жильцов, связанные в том числе с несколькими десятками кошек, которых содержит их соседка Вера Перевертова. В случае, если бы суд доказал систематическое нарушение прав жильцов, после официальных предостережений собственницу можно было бы обязать продать комнату на основании ст. 293 ГК.

Однако оснований для этого суд не нашел: к ответственности за ненадлежащее содержание животных Перевертова не привлекалась и предписаний санитарно-технического характера от государственных органов не получала.