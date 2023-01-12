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Новости 14:42

За год депутаты Госдумы направили свыше 17 тысяч жалоб в прокуратуру

фото ЗакС политика За год депутаты Госдумы направили свыше 17 тысяч жалоб в прокуратуру

В 2022 году депутаты Государственной думы направили более 17 тысяч обращений в Генеральную прокуратуру и региональные органы ведомства, заявил 12 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Подсчетами он поделился, выступая на торжественном заседании в честь Дня работника прокуратуры.

"Депутаты Государственной думы обращаются в органы прокуратуры, чтобы восстановить законность, защитить права и свободы наших граждан, — приводит ТАСС слова Володина. — За 2022 год депутаты Государственной думы обращались 17 350 раз, направляя свои запросы прокурорам субъектов, в Генеральную прокуратуру".

Подобная активность свидетельствует, по мнению парламентария, о том, что "прокуратура эти вопросы не оставляет без внимания", следует из сообщения на сайте Госдумы. Само взаимодействие думы и прокуратуры основывается "прежде всего на обсуждении законов, предложений", высказал мнение спикер. "Нам крайне важно получать от вас анализ правоприменительной практики. Вы единственные, кто может посмотреть на это не только в рамках федерального уровня, но и в разрезе каждого субъекта", — заявил он, обращаясь к работникам ведомства.


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