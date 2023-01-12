Жилком намерен расселить более тысячи коммуналок в этом году

Жилищный комитет сообщил 12 января об утверждении сводных списков жителей коммунальных квартир, которым положены социальные выплаты на расселение в 2023 году. Согласно озвученным планам, средства должны получить более полутора тысяч петербургских семей.

Всего в список вошли жильцы 1 035 коммунальных квартир. Речь идет суммарно о 1 574 семьях городских очередников.

В ближайшее время очередники должны получить свидетельства о праве на господдержку в улучшении жилищных условий. "У жильцов расселяемых коммунальных квартир будет 12 месяцев для того, чтобы их реализовать", — сообщили в Смольном.

В первом квартале величина выплаты на каждого члена семьи окажется немногим меньше 1,2 миллиона рублей. Одиноко проживающим гражданам положены выплаты в размере чуть более 2,18 миллиона рублей.

В жилкоме напомнили, что правила программы расселения коммуналок предполагают, что все собственники и наниматели комнат должны выразить согласие на переезд. Заявление подается в жилищный отдел районной администрации. После включения квартиры в перечень подлежащих расселению жильцы могут обратиться в "Горжилобмен" с заявлением о выборе формы содействия.