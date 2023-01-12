Федеральный центр вложится в финансирование образовательных проектов в Петербурге, включая патриотическое воспитание

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства касательно одобрения соглашений с Минпросвещения, сообщила 12 января губернаторская пресс-служба. По условиям, Петербург получит средства из федерального бюджета на выполнение нацпроекта "Образование" в 2023-2025 годах.

Как ожидается, федеральный центр оплатит почти половину расходов по выполнению ряда проектов, включая посвященный патриотическому воспитанию граждан. Также городу предоставят средства на подготовку и проведение чемпионата "Профессионалы".

Проект "Современная школа" предполагает выделение учебным заведениям 160 миллионов рублей на закупку современного оборудования и средств обучения. Из них 78 миллионов рублей поступят от федерального центра. Создание в школах детских технопарков "Кванториум" оценили в почти 106 миллионов рублей, из которых почти 52 миллиона Петербург получит из федерального бюджета. Более 4,5 миллиарда рублей из необходимых 9,3 миллиарда на строительство школ также предоставит городу центр.

Равным образом город получит 14 миллионов рублей от федерального бюджета на развитие системы дополнительного образования детей. Всего на эти цели потребуется 30 миллионов рублей. Патриотическое воспитание потребует 51 миллиона рублей, из которых 25 миллионов придут из федерального бюджета.

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