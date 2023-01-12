Бастрыкин обратил внимание на ларьки у метро "Комендантский проспект"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин остался недоволен поступившей информацией о незаконной торговле в Приморском районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, на улице Уточкина нелегально установили и подключили к электрическим сетям павильоны, мешающие прохожим.

Согласно сообщениям граждан, жалобы в другие инстанции успеха не принесли. Между тем, жители отмечают, что в ларьках отсутствуют кассовые аппараты, а значит, наносится ущерб бюджету.

Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой разобраться в проблеме и представить доклад.