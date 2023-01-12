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Новости 18:49

РПЦ просит передать ей в собственность часовню на улице Расстанная

фото ЗакС политика РПЦ просит передать ей в собственность часовню на улице Расстанная

Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви попросила передать ей в собственность часовню у станции метро "Обводный канал". Соответствующее обращение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил председателю комитета имущественных отношений Леониду Кулакову.

В документе уточняется, что здание просят передать безвозмездно. Общая площадь часовни составляет 30 кв. м, а построена она в 2001 году во дворе дома №13 на улице Расстанная, сказано в обращении. Там же сообщается, что использовать здание планируется "в соответствии с целями деятельности Епархии, определенными уставом".

Речь идет о часовне Святого Архистратига Михаила. В ней регулярно проводятся богослужения, сказано в обращении митрополита. 

Согласно федеральному законодательству, религиозные организации имеют право получить в безвозмездное пользование религиозного имущества. На этом основании РПЦ регулярно получает для своей деятельности различные здания. 

София Саттарова / Фото: Крестовоздвиженский казачий собор


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