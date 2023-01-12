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Новости 19:10

В Смольном рассказали о сэкономленных деньгах для закупок дополнительной медтехники

фото ЗакС политика В Смольном рассказали о сэкономленных деньгах для закупок дополнительной медтехники

Зампред петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов сообщил, что в прошлом году чиновникам удалось существенно перевыполнить план по закупке медицинского оборудования. 

Благодаря сэкономленным в 2021 году деньгам, пояснил он, по итогам 2022 года удалось закупить вместо 872 единиц целых 1499 единиц техники. Мотовилов также упомянул о последствиях западных санкций, наложенных на РФ после 24 февраля прошлого года.

"Часть оборудования удалось закупить, которое планировали, за счёт изменения логистических цепочек. И нам его всё-таки привезли и поставили в Петербург<…> Да, мы обратили внимание на китайских товаропроизводителей", - приводит его рассказ РБК Петербург.

По словам госслужащего, больше всего медучреждения первого звена нуждаются в тяжелом оборудовании. За весь прошлый год удалось получить более 150 единиц такого рода техники.


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