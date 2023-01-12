Из-за жалоб на холод в квартирах в Кудрово возбудили уголовное дело

Жалобы жителей домов № 1 и № 3 по Областной улице в Кудрово на холод в квартирах привели к возбуждению уголовного дела. Как сообщает пресс-служба управления СК по Ленобласти, производство начали по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Отмечается, что жалобы были донесены в устной форме на личном приеме у главы ГСУ СК по региону Сергея Сазина.

На выложенной ведомством видеозаписи демонстрируются следы плесени в одной из квартир, отсыревшие обои и потолок.

Многоэтажки относятся к жилому комплексу "Новый Оккервиль". Дом № 1 в СМИ неоднократно называли самым большим жилым домом в Европе: в нем расположено более 3700 квартир.