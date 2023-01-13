Из-за сложных метеоусловий больше 10 самолётов не смогли сесть в Пулково

В пятницу, 13 января, в Петербург пришёл порывистый ветер, что повлияло на посадку ряда самолётов, следовавших в Пулково, информирует пресс-служба воздушной гавани.

"Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы. При этом аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме", — поделились в пресс-службе Пулково.

Часть бортов смогли приземлиться в штатном режиме, однако на запасные аэродромы вынуждены были уйти 13 самолётов. Как только погода позволит, они вернутся в город на Неве.

Ранее в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" опубликовали скриншоты с сервиса Flightradar, на которых можно заметить, что самолёты из Челябинска, Уфы, Казани, Оренбурга, Сургута, Ижевска, покружив над Петербургом, взяли курсы в другие города.