Главный синоптик Петербурга: Оттепель продлится почти неделю

Начиная с пятницы, 13 января, в Петербург приходит оттепель, которая продлится практически неделю, известил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Вместе с тем в городе всё это время будет довольно ветрено.

"Ветер так и сохранится южных направлений, потому что циклоны к нам так и не подходят. Ближайший циклон ожидается днем 15 января, но и он будет центром над Ботническим заливом. Но вот ветер при его приближении усилится заметно", — поделился Колесов.

Минувшим утром столбик термометра пересёк отметку в ноль градусов, а в Кронштадте температура поднялась выше +1. При этом потепление продолжится.

Ранее в погодном центре "Фобос" также сообщали об устойчивой оттепели, которая продлится до середины грядущей недели.