Павел Немчинов стал новым главой комитета госзаказа Ленобласти

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Павла Немчинова новым главой комитета государственного заказа, информирует пресс-служба администрации региона.

До получения нынешней должности Немчинов руководил областным КУГИ, а перед этим работал на посту начальника регионального комитета по природным ресурсам.

Немчинов родился 20 августа 1981 года в Гатчине. Является выпускником юридического факультета СПбГУ. В 2014 году пришёл в администрацию Ленобласти. В разное время был на постах замглавы комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности, замглавы комитета госэконадзора, замруководителя комитета по природным ресурсам. Начальником последнего Немчинов стал в 2018 году, а в 2022-м получил пост руководителя комитета по управлению государственным имуществом.