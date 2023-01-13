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Новости 11:35

Путин прилетел в Уфу на церемонию прощания с Рахимовым

фото ЗакС политика Путин прилетел в Уфу на церемонию прощания с Рахимовым

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Уфу, где в пятницу, 13 января, проходит церемония прощания с первым руководителем Башкирии Муртазой Рахимовым. Спуск главы государства с трапа своего самолёта демонстрировали на федеральных телеканалах.

Траурное мероприятие проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".

Напомним, Муртаза Рахимов ушёл из жизни 11 января. Политику было 88 лет.

В период с 1990 по 1993 год он руководил Верховным Советом Республики Башкортостан, после чего стал её первым президентом. В 1998-м Рахимов пошёл на второй срок, а в 2003-м — на третий, а в 2010-м досрочно ушёл с занимаемого поста.


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