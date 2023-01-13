Вклад туристов в экономику Петербурга вырос на 57 процентов за год

В 2022 году туристы принесли экономике Северной столицы в общей сложности 366 миллиардов рублей, сообщили 13 января в пресс-службе городского комитета по туризму со ссылкой на "Турбарометр Санкт-Петербурга". Указанное значение оказалось на 57% больше показателей 2021 года.

"Этого удалось достичь благодаря существенному росту количества гостей города и увеличению среднего чека, в том числе за счет большей продолжительности пребывания и повышения интереса к новым точкам притяжения", — указали в комитете, комментируя полученный от гостей города доход.

Всего в прошлом году Петербург посетили восемь миллионов туристов, в основном из других регионов России. Из других стран в город въехали около 340 тысяч путешественников.

Как отметили в комитете по туризму, из числа посетивших город россиян две трети приходится на людей в возрасте от 18 до 44 лет. При этом на гостей до 34 лет приходится 38% турпотока. Также прошедший год отметился ростом количества семейных туристов, на которых пришелся 51% от общего числа.