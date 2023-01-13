Петербургские кинотеатры представали перед судом за показ фильмов "Миньоны" и "Доктор Стрэндж"

Петербургские суды изучили два административных дела о показе зарубежных кинолент без прокатного удостоверения, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Первый протокол касался инцидента в "Великан-парке", в котором зрители могли увидеть фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Во втором случае речь идёт о кинотеатре "Синема 5", где демонстрировали мультик "Миньоны: Грювитация". Штраф в итоге только он и получил.

Дело в том, что в случае с "Великан-парком", его для просмотра киноленты арендовало частное лицо, которое на заседании это обстоятельство подтвердило. В итоге мировой суд дело прекратил.

Представительница "Синема 5" пробовала доказать, что "Миньонов" транслировали бесплатно перед научно-познавательным фильмом "Наедине с природой", однако этот довод не убедил судью, в связи с чем компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.