ЗакС намерен разрешить бизнес-омбудсмену посещать СИЗО и тюрьмы без спецразрешения

Депутаты Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ) и Денис Четырбок ("Единая Россия") подготовили изменения в закон об уполномоченном по правам предпринимателей в Петербурге. Законопроект опубликован на сайте городского парламента.

Документов предлагается изменить один из пунктов закона и разрешить бизнес-омбудсмену при рассмотрении жалоб от предпринимателей посещать СИЗО и тюрьмы без специального разрешения "в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных". Касается это только тех бизнесменов, на которых завели дела о преступлениях экономической направленности, касающиеся предпринимательской деятельности.

В материалах к законопроекту депутаты пояснили, что изменения нужны для привидения регионального документа в соответствие с новыми федеральными нормами. Возможность посещать СИЗО и тюрьмы без специального разрешения внесли в федеральный закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в конце 2022 года.

София Саттарова