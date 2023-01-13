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В Петербурге урезали ковидный коечный фонд

фото ЗакС политика В Петербурге урезали ковидный коечный фонд

Власти Северной столицы приняли решение сократить количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. Соответствующая информация отображена в эпидсправке Смольного от 13 января.

В общей сложности коечный фонд урезали почти на двести мест. Так, 72 из них упразднили в ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, а из горбольницы № 38 им. Н.А. Семашко вывели 119 коек.

Кроме того, в эпидсправке приведены данные о том, что из оставшихся 2 799 инфекционных мест заняты 1 942. В реанимации пребывают 186 пациентов, а 64 подключены к аппаратам ИВЛ.


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