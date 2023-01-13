В Петербурге установили запрет на полёты беспилотников до 19 января

В период с 13 по 19 января в Северной столице вводится запрет на полёты беспилотников, информирует "Фонтанка". Радиус вводимого ограничения — 100 км, известили в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга (ЕС ОрВД).

В обозначенный период времени граждане могут даже не пытаться пробовать согласовать полёт своего дрона, отметил в разговоре с изданием собеседник в организации. Всем рекомендовали "сидеть на земле".

Причины вводимых ограничений не конкретизируются.

Следует напомнить, что в грядущих мероприятиях по случаю 80-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда намеревался принять участие Владимир Путин.