Роскомнадзор проверит сведения об утечке данных пользователей Mail.ru

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор проверит сведения об утечке в открытый доступ персональных данных пользователей Mail.ru, информирует РИА Новости.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru", – указано в сообщении РКН.

В компании предположили, что слитая в интернет пользовательская информация может быть взята из одного из сервисов, на котором произошла утечка в прошлом году. Всем, кто зарегистрирован в почтовом клиенте, ничего не угрожает. Mail.ru начал собственную проверку.

По действующему законодательству, оператор, столкнувшийся с потерей персональных данных, должен в течение двух суток самостоятельно уведомить РКН об этом. А по прошествии 72 часов - предоставить результаты внутреннего расследования инцидента.