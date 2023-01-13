Путин распорядился озвучить предложения по разработке новых учебников истории

К началу следующего учебного года президент Владимир Путин надеется услышать предложения касательно разработки комплектов школьных учебников по истории и обществознанию, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Список был подготовлен по итогам встречи главы государства с членами Совета по правам человека, состоявшейся немногим более месяца назад.

Проработкой вопроса предстоит заниматься правительству совместно с администрацией президента, Российской академией наук, Российским историческим обществом, а также университетами и научными организациями. Им предложено "представить предложения по разработке <...> по учебным предметам "история" и "обществознание" комплектов учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников".

Речь идет об учебниках и пособиях для обучения истории и обществознанию школьников в образовательных учреждениях от младших классов до старших.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 сентября. Ответственными за него назначены премьер-министр Михаил Мишустин в компании первого замглавы АП Сергея Кириенко, президента РАН Геннадия Красникова и председателя РИО Сергея Нарышкина.