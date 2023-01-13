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Новости 20:33

Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют в России со следующего месяца

фото ЗакС политика Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют в России со следующего месяца

Минтруд планирует проиндексировать с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций, говорится на сайте ведомства 13 января. Ряд из них будет увеличен на 11,9 %, проект постановления об этом представлен для общественного обсуждения.

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, индексации на указанное значение подвергнутся, среди прочих, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособия по уходу за ним, материнский капитал и ежемесячная выплата ветеранам.

В частности, величина маткапитала при рождении первого ребенка увеличится на 62,5 тысячи рублей, на второго — на 82,5 тысячи относительно 2022 года.

"Ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год", — уточнила пресс-служба Минтруда.

Фото: pixabay


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