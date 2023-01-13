Минюст внес Артура Смольянинова* и Артемия Троицкого** в список иноагентов

Министерство юстиции вечером 13 января дополнило единый реестр иностранных агентов семью новыми позициями.

В список иноагентов попали актер Артур Смольянинов*, музыкальный критик Артемий Троицкий**, бывший священник Сергей Кирсанов***, юрист Анатолий Фурсов****, бывший глава штаба Навального***** в Перми Сергей Ухов****** и украинский блогер и телеведущий Александр Шелест*******.

Также Минюст включил в реестр общество с ограниченной ответственностью "Тенес"********.

*Минюст внес Артура Смольянинова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Артемия Троицкого в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Сергея Кирсанова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Анатолия Фурсова в единый реестр иноагентов

*****ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

******Минюст внес Сергея Ухова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Александра Шелеста в единый реестр иноагентов

********Минюст внес ООО "Тенес" в единый реестр иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.