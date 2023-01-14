Бронзовых быков Демут-Малиновского увезли от завода "Самсон" на реставрацию

В Северной столице демонтировали бронзовых быков, стоявших у бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, 13. Скульптуры увезли на реставрацию. Фотографиями с мест событий делится Государственный музей городской скульптуры на своей странице "ВКонтакте".

В 2021 году скульптуры передали в собственность Петербурга. Из-за долгого пребывания на открытом воздухе и отсутствия должного ухода быки пришли в плачевное состояние.

"На момент передачи скульптур в ведение ГМГС в 2021 году для их спасения требовалась значительная, масштабная реставрация, проведение которой возможно только в условиях мастерской. Наконец, все необходимые разрешения и согласования получены", — сообщается в пресс-релизе музея.

Сроки проведения реставрации не конкретизируются. Вполне вероятно, что быкам подыщут новое место расположения.

Напомним, что быков высотой 2,7 метра отлил известный скульптор Василий Демут-Малиновский в 1827 году.

Фото: Музей Городской Скульптуры / "ВКонтакте"