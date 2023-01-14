В Петербурге ввели жёлтый уровень погодной опасности

Утром в воскресенье, 15 января, в Петербурге будет установлен жёлтый уровень погодной опасности ввиду сильного ветра. Согласно информации Росгидрометцентра, "штормить" в городе будет с 7 до 13 часов.

Порывы ветра в некоторых местах Северной столицы будут достигать 15-17 метров в секунду.

В Смольном попросили горожан быть бдительными на улице. "Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП", – обратили внимание в городской администрации.

Жёлтый уровень означает потенциально опасную погоду.

Сегодня в городе пройдут дожди, температура будет держаться выше нуля.