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Новости 14:47

Из МХТ им. Чехова уволили критически отзывавшихся о СВО актёра Дмитрия Назарова и его супругу

фото ЗакС политика Из МХТ им. Чехова уволили критически отзывавшихся о СВО актёра Дмитрия Назарова и его супругу

Из Московского Художественного театра им. Чехова уволили народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву. Данную информацию подтвердил в разговоре с РИА Новости замдиректора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

Он сообщил, что перед увольнением актёрская чета беседовала с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

Дмитрий Назаров пришёл в МХТ в 2003 году. Телезрители знают его по роли в сериале "Кухня.

Ранее супруги критически отзывались о проводимой на Украине военной спецоперации и работе государственных СМИ.


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