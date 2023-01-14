Из МХТ им. Чехова уволили критически отзывавшихся о СВО актёра Дмитрия Назарова и его супругу

Из Московского Художественного театра им. Чехова уволили народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву. Данную информацию подтвердил в разговоре с РИА Новости замдиректора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

Он сообщил, что перед увольнением актёрская чета беседовала с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

Дмитрий Назаров пришёл в МХТ в 2003 году. Телезрители знают его по роли в сериале "Кухня.

Ранее супруги критически отзывались о проводимой на Украине военной спецоперации и работе государственных СМИ.